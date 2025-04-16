İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, 2025 yazında Türkiye'de aşırı sıcaklık ve ciddi kuraklık uyarısında bulundu.

2025 yazı Türkiye için kritik uyarılarla geliyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini söyledi. 2025 yazında kuraklık ve aşırı sıcaklık ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre, 2025 Ocak ayında dünya genelinde ortalama sıcaklık 13,23 derece olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemi ortalamasının 0,79 derece üzerinde ve tarihin en sıcak ocak ayı oldu.

Türkiye'de Ocak ayı normallerin çok üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 1991-2020 yılları arasında ortalama 2,9 derece olan ocak ayı sıcaklığı, 2025’te 5,5 dereceye yükseldi. Bu durum, mevsim normallerinin 2,6 derece üzerine çıkıldığını gösterdi.

2025 Ocak ayı, son 55 yılın en sıcak üçüncü ocak ayı oldu. Mart ortasında ise yaz aylarını aratmayan sıcaklıklar yaşandı. 15 Mart’ta İzmir’de termometreler 31,1 dereceyi gösterdi. Bu, 1938'den bu yana mart ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Sert geçişler bekleniyor

Prof. Dr. Tağıl, Türkiye’nin Akdeniz Havzası’nda yer alması nedeniyle ani ve sert hava değişimlerinin sık yaşandığını belirtti. “İklim kırbacı” olarak tanımlanan bu geçişlerin hem doğayı hem de insan yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Kuraklık Türkiye için alarm seviyesinde

2024 sonlarında başlayan yağış eksikliğinin, 2025’in ilk aylarında da sürdüğünü hatırlatan Tağıl, Türkiye’nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’da kuraklık riskinin yüksek olduğunu belirtti. Son birkaç yılın yağışsız geçmesi, su kaynaklarının yenilenmesini zorlaştırdı.

Tarım ve su temini risk altında

Kurak geçen sezonların tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Tağıl, yaz aylarında içme suyu temininde de sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini öngörüyor.

İklim modelleri uyarıyor: Yaz ayı çok sert geçecek!

İklim modellerine göre, 2025 yazı Türkiye için son yılların en sıcak ve kurak dönemlerinden biri olabilir. Özellikle nisan-haziran döneminde yüksek basınç sistemleri nedeniyle yağışsız ve sıcak hava bekleniyor.

Sürdürülebilir su yönetimi gündemde

Prof. Dr. Tağıl, su kaynaklarının korunması, su verimliliği politikalarının hayata geçirilmesi ve yeni teknolojilere yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Kent yönetimlerinin bu konuda sorumluluk alması çağrısında bulundu.