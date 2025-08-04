Ege Üniversitesi sağlık alanında yeni bir adım attı. Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökçek’in yürüttüğü "Adölesan Su Altı Ragbi Sporcularında Kor Stabilizasyon Eğitiminin Gövde Kas Enduransı, Solunum Fonksiyonu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Kor stabilizasyon eğitimi odaklanıyor

Projenin amacı, dinamik ve zorlu bir spor olan su altı ragbisi yapan genç sporcuların gövde kas dayanıklılığını artırmak, solunum fonksiyonlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmektir. Dr. Gökçek, kor stabilizasyon eğitiminin sporcuların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığına olumlu etkiler yapacağını belirtti.

Multidisipliner ekip çalışması öne çıkıyor

Araştırma; Ege Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden akademisyenlerin yanı sıra İzmir Şehir Hastanesi’nden sağlık uzmanlarının da dahil olduğu multidisipliner bir ekiple yürütülüyor. Bu kapsamlı yaklaşım, araştırmanın etkisini ve uygulama alanını genişletiyor.

Projenin spor ve sağlık alanına katkısı

Çalışma sonuçlarının sadece sporcu sağlığına değil, aynı zamanda toplum sağlığına da yenilikçi katkılar sağlaması bekleniyor. Projenin, sporcuların erken tanı ve tedavi süreçlerine erişimini kolaylaştırarak, performans ve yaşam kalitesini artıracağı öngörülüyor.

Ege Üniversitesi, sporcu sağlığı araştırmalarıyla bölgesel ve ulusal sağlık hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor.