Manisa Ziraat Odaları, salçalık domateste yaşanan üretim fazlası ve fiyat dengesizliği sorunlarına yönelik açıklama yaptı. İhracat yasağının devam etmesi ve üretim fazlasının tarlada kalması, domates fiyatlarının tarlada 1,7 TL, pazarda ise 15 TL'ye kadar çıkmasına neden oldu. Oda başkanları, çözüm olarak bu domateslerin sosyal yardım olarak dağıtılmasını önerdi.

Üretim fazlası domatesler sorun yaratıyor

Manisa'daki ziraat odaları başkanları, geçtiğimiz yıl uygulanan ihracat yasağının salçalık domateslerde büyük sıkıntılara yol açtığını belirtti. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, salça fabrikalarıyla 3,5 TL'den sözleşme imzalanmasına rağmen, fabrikaların domatesleri tarlada 1,7 TL'den aldığını söyledi. Bu durum, birçok domates üreticisinin tarlasını sürmek zorunda kalmasına neden oldu.

İhracat yasağı ve fiyat dengesizliği

Altındağ, ihracat yasağının salça fabrikalarının elinde geçtiğimiz yıldan kalan salçaların birikmesine neden olduğunu ve fabrikaların düşük kapasiteyle çalıştığını ifade etti. İhracat yasağının, üretim fazlası domateslerin fiyatlarını düşürerek pazarda 15 TL'ye kadar çıkmasına yol açtığını belirtti.

Sosyal yardım önerisi

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, üretim fazlası domateslerin sosyal yardım desteği alan ailelere dağıtılmasını önerdi. Özarı, 3,5 TL'ye sözleşme yapılan domateslerin, pazarda 15 TL'ye alıcı bulduğunu belirterek, hükümete bu domateslerin sosyal yardımla dağıtılması çağrısında bulundu.

Tarım politikalarındaki sorunlar

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, üretim planlamalarının tüm paydaşlarla yapılması gerektiğini ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yılbaşında planlı üretimin hem üreticiyi hem de ülkeyi refaha kavuşturacağını söyledi. Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan ise, zeytinyağına getirilen ihracat yasağının da fiyat dengesizliğine yol açtığını belirterek, ihracat yasağının kaldırılmasını talep etti.