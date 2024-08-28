Almanya, Bundesliga'da ekiplerinden Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni adresi belli oluyor. Bir zamanlar adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Milli futbolcu tercihini Bundesliga'dan yana kullandı. Özellikle Beşiktaş'ın anlaştığı iddiaları ortaya atılırken Salih'in bu tercihi Beşiktaş taraftarlarını üzdü.

Kicker'de yer alan habere göre; Wolfsburg, Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. Haberin detayında, 26 yaşındaki futbolcunun Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.