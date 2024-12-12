Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Cumartesi ve Ergenekon Pazar Yeri’nde incelemelerde bulundu. İyileştirme projeleri için ilk adımlar atıldı.

Pazar yerlerinde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları planlanıyor

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve beraberindeki ekip, Cumartesi ve Ergenekon Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve mevcut durumu inceledi. Pazar yerlerinin verimli hale getirilmesi amacıyla yapılacak iyileştirme projeleri tartışıldı.

Daha güvenli ve konforlu pazar alanları

Ali Rıza Kıran, yapılacak çalışmalarla pazar yerlerini daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getireceklerini belirtti. “Halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için gerekli tüm çalışmaları başlatacağız” diyen Kıran, projelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı.