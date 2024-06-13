Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, Salihli'deki Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) ziyarete gerçekleştirdi. Ziyarette TMO Salihli Şube Müdürü Mustafa Güneş'ten brifing alan Nurlu ve Akbıyıkoğlu, bölgedeki buğday hasadı ve TMO'ya teslimat süreci hakkında bilgi edindi.

Belediyeye ait arazilerde yetiştirilen buğdayların biçilerek TMO'ya teslim edilmeye başladığını belirten Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. Nurlu ayrıca, Salihli'nin tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ve buğday üretiminin de ilçenin ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

"Üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Belediye olarak üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Nurlu, "Belediyemize ait arazilerde yetiştirdiğimiz buğdayları TMO'ya teslim etmeye başladık. Bu sayede hem üreticilerimize ekonomik katkı sağlamış oluyoruz hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Üreticilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz ve Salihli'nin tarımsal üretimdeki öncü rolünü daha da güçlendirmek için çalışacağız" dedi.