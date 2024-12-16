Bunlar da ilginizi çekebilir

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü R.K. ile yolcu konumundaki K.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza , Buldan ilçesindeki Denizli -Manisa Karayolu’nda, Doğan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 14 ACH 895 plakalı tır , U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, Manisa-Denizli yönünde seyir halindeki R.K. idaresindeki 09 ZG 889 plakalı kamyonet tırın dorsesine çarptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.