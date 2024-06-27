Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, Salihli’nin sanayi potansiyelini artırmak, yatırımcıları teşvik etmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla önemli kararlar alındı. Alınan bu kararlarla, bölgenin ekonomik gelişimi ve istihdamına büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Salihli’nin sanayi alanında daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Toplantıda alınan kararlar, Salihli’nin ekonomik gelişimine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olup, tüm paydaşlarla uyum içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.