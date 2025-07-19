Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Galatasaray Taraftarlar Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bedensel engelli bir gence akülü sandalye hediye etti.



Galatasaray sevdalısı engelli gence anlamlı ziyaret

Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan ve sarı kırmızılı renklere gönül vermiş doğuştan engelli İlyadin Uğur Gezginci’yi evinde ziyaret etti.

Ziyarete dernek başkanı Uğur Özçelik ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bedensel engelli genç taraftara, dernek tarafından akülü sandalye ile birlikte Galatasaray bayrağı, atkı ve tişört hediye edildi.

Çift kupalı coşku, sosyal faydaya dönüştü

Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği çift kupalı şampiyonluk kutlamasında, sporcuların imzaladığı iki forma açık artırma ile satıldı. Açık artırmayı kazanan iş insanı Nazım Çelik’in katkısıyla elde edilen gelirle, akülü sandalye temin edildi.

Dernek başkanı Uğur Özçelik, "Geceden elde edilen gelirle bir bedensel engelli kardeşimize akülü sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi de Galatasaray taraftarıymış. Böylece hem ihtiyaç sahibi bir gence destek olduk hem de bir gönül bağı kurduk" dedi.

Teşekkürler ve vefa mesajı

Özçelik ayrıca, projeye destek veren tüm dernek üyelerine ve sponsorlara teşekkür ederek, sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Bedensel engelli genç taraftar İlyadin Uğur Gezginci ise, Galatasaraylı taraftarlara duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.