Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, 5 saat süren yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık orman alanı zarar gördü. Hacıhıdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, 6 yangın söndürme helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 14 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait çok sayıda itfaiye aracı, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti.

Zarar gören alanlar ve ekiplerin çalışmaları

Yangın sonrası, ormanlık alanın yanı sıra ekili tarım arazileri ve Celal Aydoğmuş’a ait bir bağ evinin deposu da zarar gördü. Depodaki traktör ve tarım aletleri ise tamamen yandı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçilerin destek çalışmaları

Yangının etkili olduğu bölgede çiftçiler de su tankerleriyle destek vererek itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı.

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