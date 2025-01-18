Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, Salmonella bakterisinin tehlikelerine dikkat çekerek, gıda hijyeninin önemini vurguladı. Özellikle Türkiye'de yaygın olarak tüketilen tavuk, çiğ yumurta, süt ürünleri ve iyi pişmemiş etlerin bu bakteriyi taşıma riski taşıdığına dikkat çekti.

İzmir'de 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, Salmonella bakterisinin yol açtığı gıda zehirlenmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, özellikle kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyeceklerin Salmonella bakterisi için bir taşıyıcı olabileceğini gösterdi.

Salmonella'nın tehlikeleri

Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. İyi pişmemiş et, kümes hayvanları, çiğ yumurta, pastörize edilmemiş süt ve çiğ süt ürünleri gibi gıdalardan bulaşma riski oldukça yüksektir. Korkut, özellikle gıda hazırlama sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ve gıdaların doğru saklanmasının önemini vurguladı.

Belirtiler ve ciddi sonuçlar

Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateşle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamileler için bu enfeksiyon daha ağır seyredebileceği gibi, tedavi edilmezse ölümcül olabilir.