Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, ABD'de tamamen yasaklanmakla karşı karşıya. Çin merkezli ByteDance’in sahibi olduğu platform, 19 Ocak’a kadar ABD’deki varlıklarını devretmezse, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılacak ve ülkede tamamen yasaklanacak.

TikTok, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan ve özellikle gençler arasında en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak, platform ABD’de büyük bir tehdit altında. ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok’un veri toplama politikaları ve Çin hükümetiyle olan olası bağlantılarının ulusal güvenliği tehlikeye atabileceğine hükmetti. Bu nedenle, ByteDance’in platformu ABD merkezli bir şirkete devretmesi gerektiği kararı verildi.

ABD Yüksek Mahkemesi kararı ve TikTok’un yanıtı

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok’un ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için platformun “nötr bir tarafa” devredilmesi gerektiğini belirtti. Mahkemenin aldığı bu karar, TikTok tarafından ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirildi ve itiraz edilse de mahkeme bu savunmayı reddetti.

MrBeast (Jimmy Donaldson), YouTube dünyasının en popüler içerik üreticilerinden biri olarak geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ancak, TikTok’un ABD operasyonlarının geleceği için devreye girmesi, şaşırtıcı bir adım olarak değerlendirildi.

MrBeast, bazı milyarderlerle görüşmeler yaparak ByteDance’e TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için bir teklif sundu. Başlangıçta şaka olarak değerlendirilen bu açıklama, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir ilgi gördü. MrBeast’in, TikTok’u kurtarma planı, sosyal medya dünyasında heyecan yaratırken, bu gelişmenin sonuçları büyük merak konusu oldu.

Elon Musk: TikTok’a satın alma yolu açılıyor

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alarak teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Şimdi ise Musk, TikTok’a göz dikmiş durumda. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, ByteDance’in platformu devretmesi gerektiğini belirterek, ABD'deki TikTok operasyonlarını satın almak için adımlar atmaya başladı.

TikTok’un ABD’deki geleceği, 19 Ocak’a kadar ByteDance’in atacağı adıma bağlı. Eğer TikTok’un ABD operasyonları devredilmezse, platform Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılacak ve yasaklanacak. Bu, ABD’de milyonlarca kullanıcının platforma erişememesi anlamına geliyor.