Şampiyonlar Ligi 8. Hafta karşılaşmalarında Salzburg ile Atletico Madrid, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Salzburg, bu sezon gruptan çıkma şansını kaybetmiş olsa da, evinde Atletico Madrid karşısında 3 puan hedefliyor. Atletico Madrid ise 5 galibiyetle grupta iyi bir konumda ve Salzburg deplasmanından da galip gelerek üst sıralarda kalmayı amaçlıyor.

Salzburg’un durumu

Salzburg, grupta oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. 3 puanla grubunda 34. sırada yer alan Salzburg, bu maçta 3 puanı hedefliyor.

Atletico Madrid’in durumu

Atletico Madrid, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puanla grubunda 5. sırada bulunuyor. Atletico Madrid, bu maçtan galibiyet alarak, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

Salzburg - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23.00

Stadyum: Red Bull Arena

Kanal: Tabii Spor

Hakem: A. Taylor

Yan Hakemler: G. Beswick, A. Nunn