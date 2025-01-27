Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayından bu yana yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesiyle, tüketicilere gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Güncellenen listelerde özellikle zeytinyağı ve sucuk gibi sık tüketilen ürünlerdeki hileler dikkat çekiyor.

110 sucuk markası ifşa edildi

Bugüne kadar yayınlanan listelerde toplam 110 sucuk markası, ürünlerinde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu veya taklit-tağşiş yapıldığı gerekçesiyle ifşa edildi. Bu markaların bir kısmı yerel üreticilere aitken, zincir marketlerde satılan ve milyonların sofrasına giren ürünler de listede yer aldı.

Afyonkarahisar ilk sırada

Sucukta en fazla sahteciliğin yapıldığı şehir, 65 şirketle Afyonkarahisar oldu. Kayseri ikinci, Adana ise üçüncü sırada yer aldı. Sahteciliğin daha çok yerel üreticilerden kaynaklandığı belirtilse de, tanınmış markaların da bu tür listelerde yer alması, tüketiciler için endişe yaratıyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, listede yayınlanan 110 sucuk markası şu şekilde:

BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ-ALİ BAYRAK    AFYON BAYRAKOĞLU marka     ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA  -   CERRAHPAŞA  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti/  Sakatat (Taşlık) Tespiti   - AFYONKARAHİSAR
  
TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY   -  UĞUR ERCEYLAN marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK   - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

HAMBALOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ    HAMBALOĞLU marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK  -Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ  -  YENSEL marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ DİLİMLİ SUCUK  - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA -  İSMAİL DÖNMEZ OSMANLI  marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -   AFYONKARAHİSAR

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ- MURAT ALMA    UMUT ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK -   Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti -  AFYONKARAHİSAR

MUSTAFA AKINER ET VE ET ÜRÜNLERİ    AKIN-TÜRK  marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK   Sakatat (Baş Eti) Tespiti    -    AFYONKARAHİSAR

MUSTAFA YÜKSEL    MUSTAFA YÜKSEL AFYON   marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK  -Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -   AFYONKARAHİSAR

OKŞAR ET VE ET ÜRÜNLERİ -  AFYONKARAHİSAR DEĞİŞİM marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK -   Sakatat (Baş Eti) Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA - HAS KÜÇÜK  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK  - Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

ÖMER MAZLUM -   İHSANOĞLU ÖMER MAZLUM marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

ÖZELLER ENTEGRE ET TESİSLERİ VE GIDA  -    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti -    AFYONKARAHİSAR

BİÇİCİ ET VE ET ÜRÜN. GIDA -  EMİROĞLU  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

KEMAL ÇOBANOĞLU ENTEGRE ET-TESİSLERİ-   KEMAL KÜÇÜK AĞA SUCUKLARI marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

ORTAÇ ET VE GIDA ÜRÜNLERİ -   AFYON DUYGUM   marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti - AFYONKARAHİSAR

BİÇİCİ ET VE ET ÜRÜN. GIDA -  KILINÇHAN marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ    YENSEL marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA -  AFYON GÜLEN ÇAĞDAŞ marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ - AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU KANGAL marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti-   AFYONKARAHİSAR

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-    AFYONKARAHİSAR TABAY marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ -  AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

YİĞİT EFE ET VE ET ÜRÜNLERİ- AFYONKARAHİSAR HANCIOĞLU SUCUKLARI marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    -    AFYONKARAHİSAR

YİĞİT EFE ET VE ET ÜRÜNLERİ-  MÜGE marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

AF-TALHA ET TARIM -  LOKMANET ET ÜRÜNLERİ marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA -  MUSTAFA BİÇİCİ  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    -   AFYONKARAHİSAR

SEZGİNTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ-  HAMBALOĞLU KARDEŞLER marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    -AFYONKARAHİSAR

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-   TABAY marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    -  AFYONKARAHİSAR

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA -   HAS KÜÇÜK  marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    - AFYONKARAHİSAR

YÜKSEL KARDEŞLER SUCUK VE ET TAR.HAY. GIDA -  ELMAS marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - SOYLUTÜRK marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK  -  Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  AFYON BOLAT SUCUKLARI marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - YUSUF BEYOĞLU AFYONKARAHİSAR marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA-  AFYONKARAHİSAR ORTAÇ marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK -   Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSA

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - ERTÜRK marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - AFYONKARAHİSAR ORTAÇ marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  ERTUĞ marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -   AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  ERTÜRK marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  ERTÜRK  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  ERTÜRK marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - AFYON BOLAT SUCUKLARI marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -   TÜTÜNCÜOĞLU SUCUKLARI marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti-   AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - KOCATÜRK marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  AFYONKARAHİSAR CEYLANER SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti -  AFYONKARAHİSAR

AFYON TURKUAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ -  TURKUAZ ET marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   - AFYONKARAHİSAR

AHMET ERÇOBAN    -    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    -MERKEZ    AFYONKARAHİSAR

AF-TALHA ET TARIM -  BURHANET KANGAL  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ- UMUT ATILGAN marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - TANDOĞAN  marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ -  AFYON ETEMOĞLU marka   DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti  -AFYONKARAHİSAR

ÜNAL SUCUKLARI-NURULLAH ÜNAL-   AFYONKARAHİSAR ELİBAŞ OĞULLARI SUCUKLARI marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  AFYONKARAHİSAR

MUSTAFA YÜKSEL  -  MUSTAFA YÜKSEL AFYON marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ - ATILGAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA-  AFYON KEYF-İ SUCUK marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

ERDİNÇ BATTAL- METİN ET  - HULUSİ AKSOY SUCUKLARI  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

ÜNAL SUCUKLARI-NURULLAH ÜNAL    ÜNAL marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti/Sakatat (Taşlık) Tespiti - AFYONKARAHİSAR
                                          
ORTAKLAR GIDA  - AFYONKARAHİSAR MERTGENÇ  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -  AFYONKARAHİSA

HK ET VE ET ÜRÜNLERİ-HALİL KARGA   -  KAANHAN   marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

OKŞAR ET VE ET ÜRÜNLERİ -  DEĞİŞİM marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti   -  AFYONKARAHİSAR

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ    SÖZMEN marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

EGEMEN SUCUKLARI OSMAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN/   AFYON EGEMEN marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSA

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -   MURAT SARDOĞAN BAŞOĞUL  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -   AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - MURAT SARDOĞAN ÖZBESİM marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA -  TÜTÜNCÜOĞLU marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 27 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları Akaryakıt fiyatlarında son durum: 27 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

ÖZELLER ENTEGRE ET TESİSLERİ VE GIDA -  AFYON ZAFER SEÇKİN marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  AFYONKARAHİSAR

KAYSERİ KOCASİNAN

BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -  BAŞYAZICI marka  EVLİK DANA SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti    270    KOCASİNAN/KAYSERİ

ASR ET ÜRÜNLERİ-  ZİRVEDEN marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ KUVEZ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  KOCASİNAN/KAYSERİ

ARDA ET ÜRÜNLERİ -  YENİ DANACI marka  DANA SUCUK   Kanatlı Eti Tespiti  KOCASİNAN/ KAYSERİ

ASR ET ÜRÜNLERI - ZIRVEDEN marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PILIÇ KUVEZ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    KOCASİNAN/KAYSERİ

ARDA ET ÜRÜNLERİ -   YENİ DANACI marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA KÜVEZ SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti   -  KOCASİNAN/KAYSERİ

BEYARSLAN SUCUKLARI- CEZAYİR ARSLAN  -  BEYARSLAN marka   DANA SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti  - KOCASİNAN/ KAYSERİ

ÖZMENOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ -   BURCU marka   DANA SUCUK    Sakatat (Taşlık) Tespiti - KOCASİNAN/ KAYSERİ

HIZAL GIDA SANAYİ -  HOCAOĞLU marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti- KOCASİNAN/KAYSERİ

ASR ET ÜRÜNLERİ -  KAYSERİ ZİRVE marka  EVLİK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti -  KOCASİNAN/KAYSERİ

ARDA ET ÜRÜNLERİ -  DANACIOĞLU marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Deri Dokusu Tespiti/ Kanatlı Eti Tespiti  - KOCASİNAN/KAYSERİ
             
ARDA ET ÜRÜNLERİ - DANACIOĞLU ALA marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    KOCASİNAN/  KAYSERİ

ERCİYES SAKADAT ET TAVUK DERİ GIDA - BATTALOĞLU GURME  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti -   KOCASİNAN/KAYSERİ

ŞABAN ÜNLÜ VE ORT. -   ŞEREF marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Sakatat (Dil) Tespiti   - KOCASİNAN/KAYSERİ

ÖZMENOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ-   LEVENT KARAKAYA marka  DANA SUCUK  - Sakatat (Baş Eti) Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

KAYSERİ MERCAN GIDA - MERCAN ÇİFTLİĞİ marka PİLİÇ KANGAL SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  MELİKGAZİ/ KAYSERİ


TAT ENTEGRE ET ÜRÜNLERİ TARIM GIDA -   KÜRE marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    230606    MERKEZ    AKSARAY

SARAY ENTEGRE ET-  HAZARCAN  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ ET SUCUK    Sakatat (Dil) Tespiti    9.11.2024    MERKEZ    AKSARAY

SARAY ENTEGRE ET -  HAZARCAN marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    9.11.2024    MERKEZ    AKSARAY

ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-BURAK ARDIÇ  - ARDIÇ ŞORAY marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK -   Tek Tırnaklı Eti Tespiti    15.04.2024    YÜREĞİR    ADANA

KILIÇLI ET VE ET ÜRÜNLERİ-MEHMET EMİN ÖZTEKİN  -  KASAP SUCUK marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    5.03.2024    SARIÇAM    ADANA

TEKİR GURME SUCUKLARI-AFRA ADIGÜZEL BIRAKOĞLU -   HAKİKİ YÖRESEL DANA SUCUKLARI marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti   SEYHAN    ADANA

FARKET ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN SAKLI   - HALİSOĞLU marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK (DİLİMLİ)    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti  -  SEYHAN    ADANA

ERDİNÇ KASABI- BUKET TELDİK  -    KASAP SUCUK    Tek Tırnaklı Eti Tespiti    -    YÜREĞİR    ADANA

EKİN GIDA-HÜSEYİN EKİN    -    DANA SUCUK    Sakatat (Dil) Tespiti    BAYRAKLI    İZMİR

ATAMAN ET ÜRÜNLERİ -  GEDİZ PİLİÇ SUCUK  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    15.09.2024    GEDİZ    KÜTAHYA

ATAMAN ET ÜRÜNLERİ-   ATAMAN SUCUK  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    2.07.2024    GEDİZ    KÜTAHYA

GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ   - CEVİZOĞLU marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    30.Kas.23    EFELER    AYDIN
 

AYDENİZ ET VE HAYVANCILIK -AYDENİZ ET marka    DANA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK    Sakatat (Dil) Tespiti,    Tek Tırnaklı Eti Tespiti    21.07.2024    İVRİNDİ    BALIKESİR
     
ÖNDER SÜTÜVEN-SÜTÜVEN SUCUKLARI    HAVRAN'LI KASAP  marka  DANA SUCUK    Domuz Eti Tespiti    070/2024    HAVRAN    BALIKESİR

MERSİN ATABEY GIDA -  TOROSLAR TEKİR marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    30.03.2024    MEZİTLİ    MERSİN

KARAKOÇLAR ET VE ET ÜRÜNLERİ -   KARAKOÇ marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti   -  YAKUTİYE    ERZURUM

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA  -  KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -  ANKARA

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA -   KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Gıda Boyası Tespiti -  ANKARA

KARADENİZ YÖRESEL ÜRÜNLER-ADNAN KAYA    AFYON KILIÇ SUCUKLARI  marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA)    Kanatlı Eti Tespiti    30.09.2024    BEYPAZARI    ANKARA

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-   BEYDANA SUCUKLARI   marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    30.07.2024    KIZILCAHAMAM    ANKARA

GÖRGÜNEROĞLU GIDA -   KIZILCIKDERE GÖRGÜNEROĞLU marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti    KIRKLARELİ

NESİBE YILDIZ - BİZİMM YILDIZ ET  -  BİZİMM marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KASAP SUCUK    Sakatat (Kalp) Tespiti    7.04.2024    PENDİK    İSTANBUL

SAKARYA'DA AT VE EŞEK ETİ

KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ    ÇATALKÖPRÜ marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MANDA SUCUK    Tek Tırnaklı Eti Tespiti    18.05.2024    AKYAZI    SAKARYA

BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI -   BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI marka    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Tek Tırnaklı Eti Tespiti    9.05.2024    ADAPAZARI    SAKARYA

BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI  -  BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI  marka  ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Tek Tırnaklı Eti Tespiti    22.06.2024    ADAPAZARI    SAKARYA

KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ    ÇATALKÖPRÜ marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Tek Tırnaklı Eti Tespiti    25.May.24    AKYAZI    SAKARYA

SEYET HAYVANCILIK -   SEYET KÜPE marka    PİLİÇ DİLİM SUCUK    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti    15.May.24    SEYDİŞEHİR    KONYA

KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-   DANAMET marka   ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    1.10.2024    AKŞEHİR    KONYA

KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-   DANAMET marka    KANGAL SUCUK    Kanatlı Eti Tespiti    1.10.2024    AKŞEHİR    KONYA

MİSKON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.    YILDIZ   marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK    Sakatat (Baş Eti) Tespiti    13.06.2023    KARATAY    KONYA

Alışveriş öncesi kontrol önerisi

Gıda Bülteni'nin verilerine göre, bu listelerin market alışverişinden önce kontrol edilmesi, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle sucuk gibi sık tüketilen ürünlerde, etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi ve güvenilir markalar tercih edilmesi öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ