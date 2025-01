Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayından bu yana yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesiyle, tüketicilere gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Güncellenen listelerde özellikle zeytinyağı ve sucuk gibi sık tüketilen ürünlerdeki hileler dikkat çekiyor.

110 sucuk markası ifşa edildi

Bugüne kadar yayınlanan listelerde toplam 110 sucuk markası, ürünlerinde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu veya taklit-tağşiş yapıldığı gerekçesiyle ifşa edildi. Bu markaların bir kısmı yerel üreticilere aitken, zincir marketlerde satılan ve milyonların sofrasına giren ürünler de listede yer aldı.

Afyonkarahisar ilk sırada

Sucukta en fazla sahteciliğin yapıldığı şehir, 65 şirketle Afyonkarahisar oldu. Kayseri ikinci, Adana ise üçüncü sırada yer aldı. Sahteciliğin daha çok yerel üreticilerden kaynaklandığı belirtilse de, tanınmış markaların da bu tür listelerde yer alması, tüketiciler için endişe yaratıyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, listede yayınlanan 110 sucuk markası şu şekilde:

BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ-ALİ BAYRAK AFYON BAYRAKOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA - CERRAHPAŞA marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti/ Sakatat (Taşlık) Tespiti - AFYONKARAHİSAR



TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY - UĞUR ERCEYLAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

HAMBALOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ HAMBALOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK -Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ - YENSEL marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ DİLİMLİ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA - İSMAİL DÖNMEZ OSMANLI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ- MURAT ALMA UMUT ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti - AFYONKARAHİSAR

MUSTAFA AKINER ET VE ET ÜRÜNLERİ AKIN-TÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti - AFYONKARAHİSAR

MUSTAFA YÜKSEL MUSTAFA YÜKSEL AFYON marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK -Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

OKŞAR ET VE ET ÜRÜNLERİ - AFYONKARAHİSAR DEĞİŞİM marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Sakatat (Baş Eti) Tespiti - AFYONKARAHİSAR

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA - HAS KÜÇÜK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK - Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÖMER MAZLUM - İHSANOĞLU ÖMER MAZLUM marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÖZELLER ENTEGRE ET TESİSLERİ VE GIDA - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

BİÇİCİ ET VE ET ÜRÜN. GIDA - EMİROĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

KEMAL ÇOBANOĞLU ENTEGRE ET-TESİSLERİ- KEMAL KÜÇÜK AĞA SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ORTAÇ ET VE GIDA ÜRÜNLERİ - AFYON DUYGUM marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti - AFYONKARAHİSAR

BİÇİCİ ET VE ET ÜRÜN. GIDA - KILINÇHAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ YENSEL marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA - AFYON GÜLEN ÇAĞDAŞ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ - AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU KANGAL marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti- AFYONKARAHİSAR

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ- AFYONKARAHİSAR TABAY marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ - AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

YİĞİT EFE ET VE ET ÜRÜNLERİ- AFYONKARAHİSAR HANCIOĞLU SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

YİĞİT EFE ET VE ET ÜRÜNLERİ- MÜGE marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

AF-TALHA ET TARIM - LOKMANET ET ÜRÜNLERİ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA - MUSTAFA BİÇİCİ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

SEZGİNTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ- HAMBALOĞLU KARDEŞLER marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti -AFYONKARAHİSAR

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ- TABAY marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA - HAS KÜÇÜK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

YÜKSEL KARDEŞLER SUCUK VE ET TAR.HAY. GIDA - ELMAS marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - SOYLUTÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - AFYON BOLAT SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - YUSUF BEYOĞLU AFYONKARAHİSAR marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA- AFYONKARAHİSAR ORTAÇ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSA

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - ERTÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - AFYONKARAHİSAR ORTAÇ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - ERTUĞ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - ERTÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - ERTÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - ERTÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - AFYON BOLAT SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - TÜTÜNCÜOĞLU SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti- AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - KOCATÜRK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - AFYONKARAHİSAR CEYLANER SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti - AFYONKARAHİSAR

AFYON TURKUAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ - TURKUAZ ET marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

AHMET ERÇOBAN - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -MERKEZ AFYONKARAHİSAR

AF-TALHA ET TARIM - BURHANET KANGAL marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ- UMUT ATILGAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti -AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - TANDOĞAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - AFYON ETEMOĞLU marka DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti -AFYONKARAHİSAR

ÜNAL SUCUKLARI-NURULLAH ÜNAL- AFYONKARAHİSAR ELİBAŞ OĞULLARI SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti AFYONKARAHİSAR

MUSTAFA YÜKSEL - MUSTAFA YÜKSEL AFYON marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ - ATILGAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA- AFYON KEYF-İ SUCUK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERDİNÇ BATTAL- METİN ET - HULUSİ AKSOY SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÜNAL SUCUKLARI-NURULLAH ÜNAL ÜNAL marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti/Sakatat (Taşlık) Tespiti - AFYONKARAHİSAR



ORTAKLAR GIDA - AFYONKARAHİSAR MERTGENÇ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSA

HK ET VE ET ÜRÜNLERİ-HALİL KARGA - KAANHAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

OKŞAR ET VE ET ÜRÜNLERİ - DEĞİŞİM marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti - AFYONKARAHİSAR

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ SÖZMEN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

EGEMEN SUCUKLARI OSMAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN/ AFYON EGEMEN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSA

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - MURAT SARDOĞAN BAŞOĞUL marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - MURAT SARDOĞAN ÖZBESİM marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA - TÜTÜNCÜOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

ÖZELLER ENTEGRE ET TESİSLERİ VE GIDA - AFYON ZAFER SEÇKİN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - AFYONKARAHİSAR

KAYSERİ KOCASİNAN

BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BAŞYAZICI marka EVLİK DANA SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti 270 KOCASİNAN/KAYSERİ

ASR ET ÜRÜNLERİ- ZİRVEDEN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ KUVEZ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

ARDA ET ÜRÜNLERİ - YENİ DANACI marka DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti KOCASİNAN/ KAYSERİ

ASR ET ÜRÜNLERI - ZIRVEDEN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PILIÇ KUVEZ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti KOCASİNAN/KAYSERİ

ARDA ET ÜRÜNLERİ - YENİ DANACI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA KÜVEZ SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

BEYARSLAN SUCUKLARI- CEZAYİR ARSLAN - BEYARSLAN marka DANA SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti - KOCASİNAN/ KAYSERİ

ÖZMENOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURCU marka DANA SUCUK Sakatat (Taşlık) Tespiti - KOCASİNAN/ KAYSERİ

HIZAL GIDA SANAYİ - HOCAOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti- KOCASİNAN/KAYSERİ

ASR ET ÜRÜNLERİ - KAYSERİ ZİRVE marka EVLİK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

ARDA ET ÜRÜNLERİ - DANACIOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Deri Dokusu Tespiti/ Kanatlı Eti Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ



ARDA ET ÜRÜNLERİ - DANACIOĞLU ALA marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti KOCASİNAN/ KAYSERİ

ERCİYES SAKADAT ET TAVUK DERİ GIDA - BATTALOĞLU GURME marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

ŞABAN ÜNLÜ VE ORT. - ŞEREF marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Sakatat (Dil) Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

ÖZMENOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ- LEVENT KARAKAYA marka DANA SUCUK - Sakatat (Baş Eti) Tespiti - KOCASİNAN/KAYSERİ

KAYSERİ MERCAN GIDA - MERCAN ÇİFTLİĞİ marka PİLİÇ KANGAL SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti MELİKGAZİ/ KAYSERİ



TAT ENTEGRE ET ÜRÜNLERİ TARIM GIDA - KÜRE marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 230606 MERKEZ AKSARAY

SARAY ENTEGRE ET- HAZARCAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ ET SUCUK Sakatat (Dil) Tespiti 9.11.2024 MERKEZ AKSARAY

SARAY ENTEGRE ET - HAZARCAN marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 9.11.2024 MERKEZ AKSARAY

ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-BURAK ARDIÇ - ARDIÇ ŞORAY marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK - Tek Tırnaklı Eti Tespiti 15.04.2024 YÜREĞİR ADANA

KILIÇLI ET VE ET ÜRÜNLERİ-MEHMET EMİN ÖZTEKİN - KASAP SUCUK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti 5.03.2024 SARIÇAM ADANA

TEKİR GURME SUCUKLARI-AFRA ADIGÜZEL BIRAKOĞLU - HAKİKİ YÖRESEL DANA SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti SEYHAN ADANA

FARKET ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN SAKLI - HALİSOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK (DİLİMLİ) Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - SEYHAN ADANA

ERDİNÇ KASABI- BUKET TELDİK - KASAP SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti - YÜREĞİR ADANA

EKİN GIDA-HÜSEYİN EKİN - DANA SUCUK Sakatat (Dil) Tespiti BAYRAKLI İZMİR

ATAMAN ET ÜRÜNLERİ - GEDİZ PİLİÇ SUCUK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 15.09.2024 GEDİZ KÜTAHYA

ATAMAN ET ÜRÜNLERİ- ATAMAN SUCUK marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 2.07.2024 GEDİZ KÜTAHYA

GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ - CEVİZOĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 30.Kas.23 EFELER AYDIN



AYDENİZ ET VE HAYVANCILIK -AYDENİZ ET marka DANA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK Sakatat (Dil) Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti 21.07.2024 İVRİNDİ BALIKESİR



ÖNDER SÜTÜVEN-SÜTÜVEN SUCUKLARI HAVRAN'LI KASAP marka DANA SUCUK Domuz Eti Tespiti 070/2024 HAVRAN BALIKESİR

MERSİN ATABEY GIDA - TOROSLAR TEKİR marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti 30.03.2024 MEZİTLİ MERSİN

KARAKOÇLAR ET VE ET ÜRÜNLERİ - KARAKOÇ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - YAKUTİYE ERZURUM

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA - KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - ANKARA

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA - KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Gıda Boyası Tespiti - ANKARA

KARADENİZ YÖRESEL ÜRÜNLER-ADNAN KAYA AFYON KILIÇ SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA) Kanatlı Eti Tespiti 30.09.2024 BEYPAZARI ANKARA

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ- BEYDANA SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti 30.07.2024 KIZILCAHAMAM ANKARA

GÖRGÜNEROĞLU GIDA - KIZILCIKDERE GÖRGÜNEROĞLU marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti KIRKLARELİ

NESİBE YILDIZ - BİZİMM YILDIZ ET - BİZİMM marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KASAP SUCUK Sakatat (Kalp) Tespiti 7.04.2024 PENDİK İSTANBUL

SAKARYA'DA AT VE EŞEK ETİ

KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ ÇATALKÖPRÜ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MANDA SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti 18.05.2024 AKYAZI SAKARYA

BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI - BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti 9.05.2024 ADAPAZARI SAKARYA

BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI - BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti 22.06.2024 ADAPAZARI SAKARYA

KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ ÇATALKÖPRÜ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti 25.May.24 AKYAZI SAKARYA

SEYET HAYVANCILIK - SEYET KÜPE marka PİLİÇ DİLİM SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 15.May.24 SEYDİŞEHİR KONYA

KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ- DANAMET marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti 1.10.2024 AKŞEHİR KONYA

KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ- DANAMET marka KANGAL SUCUK Kanatlı Eti Tespiti 1.10.2024 AKŞEHİR KONYA

MİSKON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YILDIZ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti 13.06.2023 KARATAY KONYA

Alışveriş öncesi kontrol önerisi

Gıda Bülteni'nin verilerine göre, bu listelerin market alışverişinden önce kontrol edilmesi, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle sucuk gibi sık tüketilen ürünlerde, etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi ve güvenilir markalar tercih edilmesi öneriliyor.