Gazeteci Özlem Gürses, YouTube programındaki ifadeleri nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki bir programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken kullandığı ifadeler gerekçesiyle açılan davada karar verildi. Mahkeme, Gürses’e “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, Özlem Gürses hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Böylece, ceza belirli bir denetim süresince uygulanmayacak. Gürses’in dosyasında yer alan yurt dışı çıkış yasağı da mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Emniyet ve orduya yönelik ifadeler sebebiyle suçlandı

Kararın, Gürses’in YouTube kanalında yayınlanan bir program sırasında Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri sırasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle alındığı belirtildi. Söz konusu ifadelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatını hedef aldığı öne sürülmüştü.