Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi’nin 1,5 milyardan fazla nesneyi içeren en detaylı kızılötesi haritasını yayınladı. Bu devasa harita, galaksimizin derinliklerine dair yeni bilgiler sunarken, astronomi alanında önemli bir ilerleme olarak kaydedildi.

500 terabayt veri

Samanyolu'nun bu kapsamlı haritası, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin kızılötesi dalga boylarında çalışan VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) teleskobu kullanılarak oluşturuldu. Gözlem süreci 2010 yılında başladı ve 2023 yılının ilk yarısında tamamlandı.

13 yıl süren araştırmada, gökyüzünün her bölgesi toplam 420 gece boyunca tekrar tekrar gözlemlendi. Bu süreçte, teleskop 200.000'den fazla görüntü elde ederek 500 terabayt veri topladı. Elde edilen bu veriler, daha sonra işlenerek farklı nesnelerin kataloglanmasında kullanıldı.

1,5 milyar farklı nesne keşfi

Yapılan inceleme sonucunda, bilim insanları toplamda 1,5 milyar farklı nesne tespit etti. Elde edilen harita, gökyüzünde 8.600 dolunaya eşdeğer bir alanı kapsıyor, bu nedenle tek bir görüntüde sunmak mümkün olmadı. Ancak, işlenmiş veriler ve nesne katalogları Avrupa Güney Gözlemevi'nin bilimsel portalında erişime sunuldu.

Nesnelerin takibi yapıldı

Gökbilimciler, yalnızca nesnelerin yerlerini belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda bu nesnelerin nasıl hareket ettiğini ve parlaklıklarının zamanla nasıl değiştiğini de takip etti. Bu gözlemler, galaksimizin dinamik yapısına dair daha derin bir anlayış geliştirilmesine yardımcı olacak.