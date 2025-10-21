UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonunda 3. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından başlayacak karşılaşmalar 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, maçların hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi’nin bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

  • 22 Ekim’de Galatasaray – Bodo/Glimt maçı yalnızca TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.

  • Diğer 3. hafta karşılaşmaları ise Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları ve saatleri

21 Ekim Salı:

  • 19.45 Barcelona – Olympiakos

  • 19.45 Kairat – Pafos

  • 22.00 Arsenal – Atletico Madrid

  • 22.00 Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain

  • 22.00 Villarreal – Manchester City

  • 22.00 PSV – Napoli

  • 22.00 Kopenhag – Borussia Dortmund

  • 22.00 Union Saint-Gilloise – Inter

  • 22.00 Newcastle United – Benfica

22 Ekim Çarşamba: