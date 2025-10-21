UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonunda 3. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından başlayacak karşılaşmalar 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, maçların hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi’nin bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.
-
22 Ekim’de Galatasaray – Bodo/Glimt maçı yalnızca TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.
-
Diğer 3. hafta karşılaşmaları ise Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları ve saatleri
21 Ekim Salı:
-
19.45 Barcelona – Olympiakos
-
19.45 Kairat – Pafos
-
22.00 Arsenal – Atletico Madrid
-
22.00 Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain
-
22.00 Villarreal – Manchester City
-
22.00 PSV – Napoli
-
22.00 Kopenhag – Borussia Dortmund
-
22.00 Union Saint-Gilloise – Inter
-
22.00 Newcastle United – Benfica
22 Ekim Çarşamba:
-
19.45 Galatasaray – Bodo/Glimt
-
19.45 Athletic Bilbao – Karabağ
-
22.00 Chelsea – Ajax
-
22.00 Atalanta – Slavia Prag
-
22.00 Eintracht Frankfurt – Liverpool
-
22.00 Sporting – Olimpik Marsilya
-
22.00 Monaco – Tottenham
-
22.00 Real Madrid – Juventus
-
22.00 Bayern Münih – Club Brugge