İZDENİZ, İzmir’de deniz ulaşım hizmetlerinde yolcularla yapılan anketten yüksek memnuniyet aldı. Katılımcıların yüzde 94’ü hizmetten memnun olduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşım şirketi İZDENİZ, hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor. Kent içi ulaşımda deniz yolculuğunu tercih eden yolcularla yapılan anket sonuçları, şirket açısından olumlu çıktı. Geçtiğimiz ay yapılan ankete katılanların yüzde 94’ü hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Zamanında seferler, iskele ve gemi temizliği ile sefer planlaması en çok memnuniyet sağlayan başlıklar arasında yer aldı.

İZDENİZ’in resmi bayramlarda ve 20 Haziran–26 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Midilli Adası seferleri de yolcuların ilgisini çekti. Haftalık seferlerle binlerce yolcu, İzmir’den Midilli Adası’na hızlı ve konforlu ulaşım sağladı. Katılımcıların yüzde 75’i seferlerden memnun kaldı. Pasaport ve gümrük işlemlerinin kolaylığı, personel desteği ve gemi konforu memnuniyetin temel unsurları olarak öne çıktı.

İZDENİZ, deniz ulaşımını daha erişilebilir, konforlu ve çevreci hale getirmek için her sezon sonunda yolcu anketleri düzenliyor. Hem iç hatlarda hem de yurtdışı seferlerinde hizmet kalitesini yolcu talepleri doğrultusunda artırmayı sürdürüyor.