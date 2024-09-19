Gordon Freeman’ın City 17’deki mücadelesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Half-Life 3 hâlâ oyun dünyasının en çok beklenen ama bir türlü gelmeyen projelerinden biri olarak duruyor. Half-Life 2: Episode One ve Episode Two’nun başarısı, ardından gelen Half-Life: Alyx’in beğenilmesi de bu açlığı dindiremedi. Yıllardır süren dedikodulara, sızıntılara ve ipuçlarına rağmen Half-Life 3, oyun dünyasının en büyük mitlerinden biri olarak kaldı. Valve, Counter-Strike 2 gibi dev projeleri piyasaya sürerken, Half-Life serisi beklenenden daha uzakta kaldı.

Ancak hayranlar bu uzun bekleyişte eli kolu bağlı kalmadı. Yıllardır birçok farklı hayran projesi ortaya çıktı, ancak bunların en iddialılarından biri Project Borealis. Half-Life topluluğundan 80 kişilik bir ekibin geliştirdiği bu proje, tam dört yıldır sessizliğini koruyordu. PCGamesN'in haberine göre Project Borealis, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir teaser ile tekrar gündeme geldi ve hayranlarını heyecanlandırdı.

Half-Life 2: Episode Two'nun Kaldığı Yerden

Half-Life 2: Episode Two’nun sonunda Judith Mossman, kayıp gemi Borealis için bir kurtarma görevi yürütüyordu. Bu gemi, Portal serisinin ikonik laboratuvarlarından Aperture Science’a aitti. Gordon Freeman ve Alyx Vance, Judith'e katılmaya çalışsa da sürpriz gelişmeler onları engellemişti. O dönem Valve, bölümlü bir formatla hikayeyi devam ettirmeyi planlasa da bu plan iptal edildi ve Half-Life 3 bekleyişi başladı.

Ancak 2017 yılında Valve’ın eski yazarı Mark Laidlaw, Half-Life 2: Episode Three için planlanmış bir senaryo özetini paylaştı. Bu özet, Gordon ve Alyx’in serüveninin devamını anlatıyordu. Bu sızıntının ardından, Black Mesa gibi hayran yapımı projelerden ilham alınarak Project Borealis doğdu.

Project Borealis’in Yükselişi ve Dönüşü

2017-2020 yılları arasında Project Borealis’ten bolca haber geldi. Episode Three'ün hayran yapımı bir uyarlaması olarak geliştirilen bu proje, Half-Life topluluğundan büyük ilgi gördü. Ancak proje 2020’den sonra sessizliğe gömüldü. Sosyal medyada zaman zaman yeni görseller dolaşıma girse de, proje hakkında kesin bir bilgi bulunmuyordu.

Nihayet, Project Borealis Prologue adını taşıyan ilk sürümün bu sonbaharda çıkacağı duyuruldu. Yayınlanan yeni teaser videosu, oyunun hayran yapımı olmasına rağmen son derece profesyonel bir yapım olduğunu gösteriyor. Proje, gerçek Half-Life 3 olmasa da, Valve’ın senaryo temellerine dayanıyor ve hayranları ikna edebilecek bir kalitede.