Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Günün maçları bugün TSİ 19.45'te Girona-Feyenoord ve Shakhtar Donetsk-Atalanta karşılaşmaları ile başlayacak. Devler Ligi'nde 2. hafta, bugün günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak. Girona,-Feyenoord ve Liverpool-Bologna maçları TRT Spor ekranlarında yayınlanırken diğer karşılaşmalar TRT'ye bağlı Tabii Spor platformunda olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Ekim Çarşamba maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

19.45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)

19.45 Shakhtar - Atalanta (Tabii spor)

22.00 Benfica - Atletico Madrid (Tabii spor)

22.00 Lille - Real Madrid (Tabii spor 1)

22.00 Dinamo Zagreb - Monaco (Tabii spor 4)

22.00 Liverpool - Bologna (TRT Spor)

22.00 Leipzig - Juventus (Tabii spor 3)

22.00 Sturm Graz - Club Brugge (Tabii spor 5)

22.00 Aston Villa - Bayern Münih (Tabii spor 2)