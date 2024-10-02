Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Günün maçları bugün TSİ 19.45'te Girona-Feyenoord ve Shakhtar Donetsk-Atalanta karşılaşmaları ile başlayacak. Devler Ligi'nde 2. hafta, bugün günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak. Girona,-Feyenoord  ve Liverpool-Bologna maçları TRT Spor ekranlarında yayınlanırken diğer karşılaşmalar TRT'ye bağlı Tabii Spor platformunda olacak.

Jannik Sinner'in doping davasında WADA’dan itiraz geldi! Jannik Sinner'in doping davasında WADA’dan itiraz geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Ekim Çarşamba maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

19.45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)
19.45 Shakhtar - Atalanta (Tabii spor) 
22.00 Benfica - Atletico Madrid (Tabii spor) 
22.00 Lille - Real Madrid (Tabii spor 1) 
22.00 Dinamo Zagreb - Monaco (Tabii spor 4)
22.00 Liverpool - Bologna (TRT Spor)
22.00 Leipzig - Juventus (Tabii spor 3)
22.00 Sturm Graz - Club Brugge (Tabii spor 5)
22.00 Aston Villa - Bayern Münih (Tabii spor 2)

Kaynak: Haber Merkezi