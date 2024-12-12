UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Hollanda ekibi Feyenoord, evinde Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı. Gol yağmuruna sahne olan karşılaşmada, Feyenoord 4-2'lik skorla galip geldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Trauner, 10. dakikada Paixao, 30. dakikada Hadj-Moussa ve 63. dakikada Santiago Gimenez'den geldi. Sparta Prag'ın golleri ise 42. dakikada Rrahmani ve 79. dakikada kendi kalesine atan Beelen'den geldi.

Bu sonuçla Feyenoord, puanını 10'a yükselterek grup aşamasını ilk 24 içinde bitirme yönünde önemli bir adım attı. Sparta Prag ise 4 puanla 28. sırada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında, Feyenoord evinde Bayern Münih'i ağırlayacak, Sparta Prag ise Inter ile karşılaşacak.