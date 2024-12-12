UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma daha geride kaldı. Stuttgart, kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 5-1'lik skorla mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ev sahibi takımın galibiyet golleri 25. dakikada Angelo Stiller, 53. dakikada Enzo Milot, 61. dakikada Chris Führich, 66. dakikada Josha Vagnoman ve 75. dakikada Yannik Keitel'den geldi.

Young Boys'un tek golü ise maçın 6. dakikasında Lukasz Lakomy tarafından kaydedildi. Bu galibiyetle Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana ulaşarak 26. sıraya yükselirken, Young Boys puansız bir şekilde son sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek.