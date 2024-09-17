Avrupa'nın bir numaralı organizasyon Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla yeni sezona merhaba diyor. 32 takımlı 8 gruplu formatın olduğu ve 32 takımın 8 farklı takımla eşleştiği yeni formatta bu gece temsilcilerimiz Arda Güler'li Real Madrid ve Kenan Yıldız'lı Juventus sahaya iniyor. Bu haftaya özel ilk kez perşembe günü de maçların oynanacağı Kupa 1’de saatler 19.45’i gösterdiğinde Kenan Yıldız’lı Juventus, sahasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

22.00'da son şampiyon Real Madrid ise Santiago Bernabeu'da Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. İspanya'da ki mücadeleyi hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Her iki karşılaşmada Tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. TRT 1’den bugün şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmalar ise 19.45’te Young Boys-Aston Villa ve 22.00’de Bayern-Dinamo Zagreb olacak.