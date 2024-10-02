UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında dikkat çeken sonuçlar alındı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Celtic'i 7-1'lik skorla geçerken, Inter de Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Dortmund fırtınası esti: 7-1

Borussia Dortmund, Celtic ile oynadığı maçta etkileyici bir performans sergileyerek 7-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Maçın başlama düdüğünden itibaren agresif bir oyun sergileyen Dortmund, 7. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle öne geçti. Ancak Celtic, 9. dakikada Maeda'nın golüyle durumu eşitledi.

Bu beraberlik, Dortmund'u daha da hırslı hale getirdi. 11. ve 29. dakikalarda Adeyemi’nin golleriyle durumu 3-1'e taşıyan sarı-siyahlılar, 40. dakikada Guirassy'nin penaltıyla farkı artırdı. Soyunma odasına 5-1 önde giden Dortmund, ikinci yarıda Guirassy ve Nmecha ile iki gol daha bularak maçı 7-1'lik skorla tamamladı. Böylece Dortmund, averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Dortmund'un bir sonraki maçı, Real Madrid ile olacakken, Celtic Atalanta ile karşılaşacak.

Inter’den Hakan Çalhanoğlu ile güçlü performans

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Kızılyıldız’ı 4-0 mağlup ederek 4 puana ulaştı. Mücadelenin 11. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, nefis bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. Hakan, Wesley Sneijder’den bu yana Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

İkinci yarıda Inter, Arnautovic, Martinez ve Taremi'nin (P) golleriyle farkı artırarak maçı 4-0 kazandı. Inter, bir sonraki maçında Young Boys ile karşılaşacakken, Kızılyıldız Monaco ile mücadele edecek.