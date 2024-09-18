Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, dolmuş minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, kavşakta meydana gelirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ve sonrası

Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, yerel halk arasında büyük bir endişeye yol açtı. Olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştuğunu ve 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın meydana gelme şekli

Kazanın, Mahmut S. idaresindeki 55 M 5716 plakalı dolmuş minibüs ile Songül T. yönetimindeki 34 RP 0751 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Dolmuş minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan otomobille çarpışarak büyük bir kaza yaşanmasına neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluştu.

Yaralıların durumu

Yaralıların kimlikleri ve sağlık durumları hakkında yetkililerden alınan bilgilere göre, otomobil sürücüsü Songül T. ve minibüs içerisindeki dört yolcunun tedavisi hastanede devam ediyor. Yaralıların sağlık durumları hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, kaza anındaki trafik koşulları ve sürücü hatalarının olası sebepler arasında değerlendiriliyor.