TRT Bayburt Muhabiri Murat Söylemez’in, Hakan Fidan’ın paylaşımına verdiği suikast göndermeli cevap sosyal medyada yoğun tepki topladı.

TRT Muhabiri Murat Söylemez’in Hakan Fidan paylaşımı olay yarattı

TRT Haber’in Bayburt muhabiri Murat Söylemez’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sosyal medya paylaşımına verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak “Artık haddini bil!” ifadelerini kullanmıştı. Hakan Fidan’ın paylaşımına gelen çok sayıda yorum arasında Murat Söylemez’in verdiği cevap dikkat çekti.

"Putin Örneği" göndermesi tepkilere yol açtı

Murat Söylemez, Hakan Fidan’ın paylaşımına, “Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?” şeklinde yanıt verdi.

Söylemez’in bu mesajı sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, kamu görevinde bulunan bir TRT muhabirinin bu tarz bir gönderme yapmasını eleştirdi.

TRT’den açıklama gelmedi

Yaşanan tartışmaların ardından TRT yönetimi tarafından Murat Söylemez’in paylaşımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Söylemez’in görevden alınması gerektiğini savundu.