Samsunspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Takımların lig performansı
Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, son 5 maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Trabzonspor ise 13. sırada ve 19 puanla sezona istediği başlangıcı yapamayarak beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavililer, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 04 Ocak 2025
- Saat: 20:00
- Yayın: BeIN SPORTS 2
- Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
- Hakem: Mehmet Türkmen
Kaynak: HABER MERKEZİ