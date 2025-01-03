Samsunspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Takımların lig performansı

Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, son 5 maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Trabzonspor ise 13. sırada ve 19 puanla sezona istediği başlangıcı yapamayarak beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavililer, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Ocak 2025

04 Ocak 2025 Saat: 20:00

20:00 Yayın: BeIN SPORTS 2

BeIN SPORTS 2 Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Hakem: Mehmet Türkmen