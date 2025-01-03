Muğlaspor Harun Atalay ile anlaşmaya vardı Muğlaspor Harun Atalay ile anlaşmaya vardı

Samsunspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 

Takımların lig performansı 

Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, son 5 maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Trabzonspor ise 13. sırada ve 19 puanla sezona istediği başlangıcı yapamayarak beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavililer, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.  

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

  • Tarih: 04 Ocak 2025
  • Saat: 20:00 
  • Yayın: BeIN SPORTS 2
  • Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu  
  • Hakem: Mehmet Türkmen

Kaynak: HABER MERKEZİ