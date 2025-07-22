Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u gündemine aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 25 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişim başlattı.



Hedef: 1 Yıllık Kiralık Transfer

Geçtiğimiz sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, Samsunspor’un transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Kulüp, Galatasaray ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu.

Edinilen bilgilere göre Samsunspor, Nelsson’u 1 sezon kiralamak istiyor. Yüksek maaş yükünü üstlenmeye hazır olan Karadeniz temsilcisi, savunma hattında liderlik görevini Danimarkalı stopere vermeyi hedefliyor.

Avrupa Hedefli Kadro Kuruluyor

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek olan Samsunspor, güçlü bir kadro kurmak için transfer hamlelerini hızlandırdı. Daha önce Antoine Makoumbou ve Joe Mendes gibi isimleri kadrosuna katan kulüp, savunma bölgesini de tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor.

Alman Teknik Adam Onay Verdi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in de Victor Nelsson transferine sıcak baktığı belirtildi. Alman çalıştırıcının, Danimarkalı futbolcunun oyun zekasını ve liderlik yeteneklerini beğendiği ifade edildi.