Aydın’ın taze inciri pazarda yüksek fiyattan alıcı buldu

Türkiye’nin önde gelen tarım şehirlerinden Aydın’da incir sezonu başladı. Kentin verimli topraklarında yetişen ve lezzetiyle tanınan taze incir, pazar tezgahlarında kilosu 250 TL’den satışa sunuldu. Sezonun ilk hasadıyla birlikte tüketiciyle buluşan incir, hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sarı lop çeşidi pazarlarda öne çıkıyor

Aydın’da yetişen ve “sarı lop” olarak bilinen incir çeşidi, bölgenin en değerli meyvelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kalitesi ve aromasıyla dikkat çeken sarı lop inciri, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sezonun başında tezgahlara çıkan bu ürün, yüksek fiyatına rağmen yoğun talep görüyor.

İç piyasa kadar ihracatta da öne çıkıyor

Aydın inciri sadece iç pazarda değil, ihracatta da önemli bir yere sahip. Taze ve kuru olarak değerlendirilen incirler, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tüketiciyle buluşuyor. Aydınlı üreticiler, sezonun ilk ürünlerinin pazara çıkmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından sipariş almaya başladıklarını belirtti.

Üreticiler beklentiden memnun

Üreticiler, taze incirin fiyatının sezon başında genellikle yüksek olduğunu, ancak buna rağmen satışların iyi gittiğini ifade etti. İncirin hem ekonomik hem de kültürel açıdan Aydın için vazgeçilmez bir ürün olduğunu dile getiren üreticiler, “Aydın’da incir sadece bir meyve değil, kültürümüzün ve ekonomimizin bir parçasıdır” diyerek ürünün taşıdığı değeri vurguladı.

Sezonun bereketli geçmesi bekleniyor

İncir sezonunun ilk günlerinde üretim miktarının beklentileri karşılaması, üreticileri memnun etti. Önümüzdeki haftalarda hava şartlarına bağlı olarak ürün arzının artması ve fiyatların dengelenmesi öngörülüyor. Üreticiler, sezonun hem verimli hem de bereketli geçmesini temenni ediyor.