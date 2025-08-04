İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO), bireylerden başlayarak tüm toplumun sağlığını korumaya yönelik önemli bir çalışma yürüttü. İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, sosyal sorumluluk bilinciyle saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve insanları ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirdiklerini açıkladı.

Toplum ve ağız sağlığı eğitimi verildi

İZDO bünyesindeki Toplum ve Ağız Sağlığı (TADS) komisyonu, İzmir’in çeşitli ilçelerinde yüzlerce çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi sundu. Bu eğitimler sırasında öğrencilere ağız içi muayeneler yapıldı ve ağız sağlığının önemi anlatıldı.

Velilere yönelik bilgilendirme yapıldı

İZDO üyesi diş hekimleri, çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Atinel, özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çocuklara sağlıklı diş kavramı, çürüğün oluşumu, sağlıklı beslenme ve doğru diş fırçalama yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Öğrencilerin soruları yanıtlandı, tedavi gerektirenlerin velilerine bilgilendirme yapıldı.

İlçe belediyeleriyle iş birliği sürdürüldü

İZDO, ağız ve diş sağlığı eğitimlerinde ilçe belediyeleriyle koordineli çalıştı. Atinel, yeni eğitim-öğretim döneminde de farklı ilçelerdeki öğrencilere ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu eğitim ve taramalar sayesinde İzmir’de sağlıklı kuşaklar yetiştirilmesi hedeflendi.