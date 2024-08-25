Fiyat farkı şaşırttı

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada paylaştığı bilgi, İstanbul'da popüler olan San Sebastian Cheesecake'in, keşfedildiği San Sebastian kentinde çok daha uygun bir fiyata satıldığını ortaya koydu. İstanbul'da 9 Euro'ya sunulan bu lezzetli tatlı, orijinal mekânında sadece 4 Euro.

Tartışma yaratan paylaşım

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, İstanbul'daki yüksek fiyatların nedenini sorgularken, bazıları da bu durumu ülkenin genel ekonomik koşulları ve işletme maliyetlerine bağladı. Fiyat farkı, cheesecake severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.