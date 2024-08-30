Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, kalp damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye’de ölüme neden olan en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Erken teşhisin bu hastalıklarda yaşam kurtarıcı bir rol oynadığını belirten Dr. Otlu, günümüzde gelişen teknolojinin hastalar ve hekimler için büyük avantajlar sunduğunu ifade etti.

Sanal anjiyografi: Kalp damarlarını görüntülemede yeni bir çağ

Sanal anjiyografi, kalp damarlarının ve kalbin diğer yapılarını görüntülemede kullanılan bir tetkik yöntemidir. Dr. Otlu, bu yöntemin yüksek güvenilirlik ve hız sunması nedeniyle son yıllarda kalp-damar hastalıklarının teşhisinde sıklıkla tercih edildiğini söyledi. "Sanal anjiyografi, göğüste sıkışma hissi, ağrı, nefes darlığı gibi kalp-damar hastalığı belirtileri gösteren hastalar ile şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, sigara kullanımı veya ailede kalp hastalığı öyküsü bulunan riskli bireylerde uygulanmaktadır" diye ekledi.

Sanal anjiyografinin avantajları

Dr. Otlu, sanal anjiyografinin klasik anjiyografiye göre birçok avantaj sunduğunu belirtti:

İnvaziv Olmayan Yöntem: Sanal anjiyografi, kasık veya kol atardamarından katater ile giriş gerektirmediği için kanama komplikasyonları riskini ortadan kaldırır.

Hız ve Kolaylık: İşlem, hastaneye yatış gerektirmeden dakikalar içinde tamamlanır.

Detaylı Görüntüleme: Kalp damarlarının iç ve dış duvarlarını, tıkanıklığa yol açan plak yapılarını ve kalp kapakçıkları, odacıkları, kas dokusu, çevreleyen zar ve aort damarı gibi diğer yapıları detaylı bir şekilde görüntüler.

İşlem süreci ve görüntüleme teknikleri

Sanal anjiyografi işlemi, öncesinde kol toplardamarından damar yolu açılmasını gerektirir. Çekim sırasında damar yolundan "kontrast madde" verilerek damar yapıları net bir şekilde görüntülenir. Tomografi cihazı yardımıyla alınan görüntüler bilgisayarda işlenir ve üç boyutlu hale getirilir. Kardiyoloji ve radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilen bu görüntüler, hastaya detaylı bilgi sunmak amacıyla yorumlanır.

Sanal anjiyografi, kalp damar hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisinde devrim niteliğinde bir teknoloji sunarak, hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. Dr. Yılmaz Ömür Otlu'nun açıklamaları, bu yöntemlerin sağlık alanındaki önemini ve gelecekteki potansiyel faydalarını ortaya koyuyor.