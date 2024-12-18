2024 yılı, Türk sanat dünyası için büyük bir hüzün yılı oldu. Sahneye adım atan, hayatlarına dokunduğu milyonlara ilham veren, gönüllerde iz bırakan pek çok değerli isim, aramızdan ayrıldı. Ankaralı Turgut, Ahu Tuğba, Vural Çelik, Metin Arolat gibi sanatçıların kaybı, hem sanatı hem de onları sevenleri derinden sarstı. Her biri, eserleri ve unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yaşamaya devam edecek. Ancak, bu yıl veda ettikleri sahnelerdeki sessizlik, sanat dünyasında bıraktıkları boşluk, ne yazık ki hep hissedilecek. 2024, bir dönüm noktasının ardından, çok değerli yıldızları kaybettiğimiz bir yıl olarak kalacak.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

Ankaralı Turgut

Ankaralı Turgut, asıl adıyla Turgut Karataş, 11 Eylül 1963 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Roman kökenli yöresel halk müziği ve Arabesk altyapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapmış Türk müzisyen, oyuncu ve söz yazarıdır. 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi görmüştür. 9 Ağustos 2024 tarihinde tekrar rahatsızlanan Ankaralı Turgut, Ankara, Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine başladı. 5 Kasım 2024 tarihinde menajeri Murat Boran, Turgut Karataş’ın sağlık durumunun belirsiz olduğunu ve entübe edildilğini açıklamıştı. Hastalık sürecinde 13 kilo veren ve maddi sorunlar nedeniyle ‘Akıllı İlaç’ tedavisine başlayamayan Ankaralı turgut’a sevenleri ve sanatçılar tarafından yardım parası toplandı. Toplanan yardımların kendisine ulaşmadığı, ailesi tarafından bu paraların zorla kendilerine verilmesi konusunda tehdit edildiğini açıkladı. Ankaralı Turgut, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle 15 Aralık 2024’te Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetmiştir. 16 Aralık 2024’te cenaze namazının ardından Ankara Ortaköy Mezarlığı’na gömülmüştür.

Vural Çelik

Avrupa Yakası isimli dizide Kubilay Peynircioğlu karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Vural Çelik, 18 Mart 1973 yılında doğmuştur. 17 Ekim 2024 tarihinde evinde ölü bulunmuştur. Vural Çelik’in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na gömüldü.

Güneri Civaoğlu

Gazeteci, televizyon sunucusu ve avukat olan Güneri Civaoğlu Şeffaf Oda isimli televizyon programıyla akıllara kazınmıştır. 30 Temmuz 1939 yılında Ankara’da doğan Civaoğlu, 20 Temmuz 2024 tarihinde bir restoranda yere düştü. Düşerken kafasını yere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beyninin iki tarafında iç kanama ve ödem oluştu. Yoğun bakıma alınan Güneri Civaoğlu, 1 Ekim 2024’te 85 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Metin Arolat

Besteci, söz yazarı ve fotoğrafçı olarak tanınan Metin Arolat, 28 Mayıs 1965 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 21 Eylül 2024’te sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayata gözlerini kapamıştır. Cenazesi Karşıyaka’da bulunan Örnekköy Mezarlığı’na gömülmüştür.

Ahu Tuğba

Yeşilçam’ın güzel oyuncusu ahu Tuğba, 13 Ağustos 1955 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailenin tek çocuğu olan Tuğba, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Nuri Alço gibi usta oyuncularla pek çok filmde rol aldı. Hayatı boyunca 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024’te Miami’deki evinde 69 yaşında öldü. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na gömüldü.

Aydemir Akbaş

Oyuncu, yönetmen, senarist ve spor yazarı olan Aydemir Akbaş, daha çok oynadığı dizi ve filmlerle hafızalara kazındı. 25 Şubat 1936 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, 15 Ağustos 2024’te evinde baygın olarak bulundu. İki gün yoğun bakımda kalan oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2024 tarihinde 88 yaşında yaşama veda etti. Cenazesi Feriköy Mezarlığı’na gömüldü.

Genco Erkal

Tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 28 Mart 1938 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lösemi hastalığına yakalanan usta oyuncu 31 Temmuz 2024 yılında 86 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Zincirlikuyu Mezerlığı'na gömüldü.

Kenan Işık

Kim Milyoner Olmak İster? İsimli televizyon programı ve Yeşil Işık filmiyle hatırlanan sunucu ve oyuncu Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. 21 Mart 2014 yılında yere düşmesinin ardından komaya giren oyuncu 10 yıl boyunca komada kaldı. 29 Temmuz 2024’te tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata veda etti. Cenazesi İzmir’de Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Türker İnanoğlu

Yapımcı, yönetmen ve senarist olan Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 yılında Safranbolu’da hayata gözlerini açmıştır. Yeşilçam’ın ünlü güzelleri Gülşen Bubikoğlu ve Filiz akın ile evlilikler yapmıştır. Türker İnanoğlu, 2 nisan 2024 tarihinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 87 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Kanlıca Mezarlığı’na gömüldü.

Bahar Öztan

Bahar Öztan adıyla bilinen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ülkü Cerrahoğlu, 11 Ağustos 1962 yılında Hatay’da dünyaya gelmiştir. 60’a yakın dizi ve filmde rol alan oyuncu 21 Mart 2024 tarihinde 61 yaşındak Muğla’daki bir hastanede kolon kanseri sebebiyle hayata veda etti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na gömüldü.

Ayla Algan

Sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve şarkıcı Ayla Algan, 1937 yılında İstanbul’da doğmuştur. 4 Ocak 2024 tarihinde ise beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.