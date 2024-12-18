Altın Ege Ödülleri’nde Türkiye’nin en başarılı meslek liseleri arasında yer alan KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Yılın En Başarılı Meslek Okulu” ödülüne layık görüldü. Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreni, spor, sanat, eğitim ve iş dünyasını bir araya getirdi. Sunuculuğunu ünlü isim Demet Şener'in üstlendiği törende, okul müdürü Nuray Ardıç, ödülü organizatör Murat Kaplan’dan teslim aldı.

KOSBİ’nin başarılarla dolu yılı

KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL, ödüle 2024 yılında Almanya ile gerçekleştirilen Erasmus projeleri, robot ve FRC yarışmalarındaki dereceler, TÜBİTAK 4007 İzmir Bilim Şenliği'nde sunulan 34 proje ve üniversite yerleşim oranındaki yüksek başarılarla layık görüldü. Almanya’ya 30 öğrenci ve 12 öğretmen gönderen, ESEP Kongresi’nde özel eğitim ödülü kazanan okul, bu başarılarıyla diğer meslek liselerinden sıyrıldı.

"Başarı öğretmen ve öğrencilerimizin"

Okul müdürü Nuray Ardıç, ödül sonrası yaptığı konuşmada, başarının asıl sahiplerinin öğretmenler ve öğrenciler olduğunu vurguladı. Ardıç, “Her yıl çıtayı yükseltmeyi hedefleyen bir anlayışla çalışıyoruz ve bu çabamızın karşılığını mezunlarımızın başarılarında görüyoruz” dedi. Ardıç, aynı zamanda organize sanayi okulu olarak daha fazla nitelikli eleman yetiştirme hedeflerinin sürdüğünü ve bu ödülün çabalarının görünür kılınmasına katkı sunduğunu ifade etti.

"Daha binlerce öğrenci yetiştireceğiz"

Atatürkçü çizgide binlerce öğrenci yetiştirme kararlılıklarını dile getiren Ardıç, okulun kuruluşundan bu yana destek veren KOSBİ Yönetim Kurulu ve okulun bina bağışçısı Ali Rıza Çelik'e de teşekkür etti. Ardıç, “Bu ödülü okulumuzun başarısında katkısı olan tüm sanayicilerimiz adına aldım” diyerek sözlerini tamamladı.