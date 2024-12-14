Bornova Belediyesi, İzmir Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu’nu "Dünyada Barış" temalı bir konserle ağırladı. 30 kişilik koro, türkü dolu performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Türkülerle barış ve kardeşlik mesajı

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Türkülerle sıra gecesi havası yaşatan topluluk, başarılı performanslarıyla salonu dolduran izleyicileri adeta büyüledi. Dinleyiciler, koro eşliğinde türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Etkinlik sonunda koro, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Başkan Ömer Eşki’den sanat vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konserin ardından yaptığı konuşmada sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Eşki, “Sanat, barışın ve birliğin temelidir. Bornova Belediyesi olarak sanatı desteklemek ve barış, kardeşlik mesajları veren etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için gurur kaynağıdır. Türkülerle bir arada yaşama kültürümüze katkı sunan İzmir Barosu’na ve tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bornova Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle barış ve kardeşlik mesajları vermeye devam ediyor. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverler, gecenin sonunda Bornova Belediyesi’ne ve İzmir Barosu’na teşekkürlerini iletti.