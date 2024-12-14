Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verileriyle zam oranları netleşmeye başladı ancak aralık ayı enflasyonu belirleyici olacak. İşte tahminler ve olası zam oranları...

Asgari ücret zammında son durum

Asgari ücret zammını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’taki ilk toplantının ardından 16 Aralık’ta ikinci kez bir araya gelecek.

Memur ve emekli için şimdiden garantilenen oranlar

Temmuz-kasım dönemindeki aylık enflasyon oranlarına göre:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: %14,57 zam

Memurlar ve memur emeklileri: %6 toplu sözleşme zammı + %4,15 enflasyon farkıyla %10,4 zam

Aralık ayı enflasyon tahminleri ve zam hesapları

Aralık enflasyonunun %2 ila %3 arasında olması bekleniyor. Buna göre:

Enflasyon %2 Olursa:

SSK ve BAĞ-KUR zammı: %16,86

Memur zammı: %12,86

Enflasyon %2,5 olursa

SSK ve BAĞ-KUR zammı: %17,81

Memur zammı: %13,81

Enflasyon %3 olursa

SSK ve BAĞ-KUR zammı: %18

Memur zammı: %14

Kesin rakamlar ne zaman belli olacak?

Aralık ayı enflasyon verilerinin ocak başında açıklanmasıyla tüm oranlar netleşecek. Bu süreçte hem memur hem de emekli maaşları için zam oranları kesinlik kazanacak.