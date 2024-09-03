İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93. yılında teknoloji temasını öne çıkararak kapılarını açtı. Bu yılın en ilgi çekici etkinliklerinden biri ise Digital Echos Sergisi oldu. Sanatseverler, serginin interaktif deneyim alanlarında teknolojiyle sanatı bir arada yaşama fırsatı buluyor. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda yer alan sergide, 20 sanatçının eserleri yer alıyor ve her yaş grubundan İzmirli ziyaretçiyi kendine çekiyor.

İnteraktif sanat deneyimi

Serginin küratörlüğünü üstlenen Nihat Özdal, bu yılki fuarın teknoloji temasıyla uyumlu olarak, dijital çağın sanat üzerindeki etkilerini sergileyen eserlerle dolu bir alan oluşturduklarını belirtiyor. Sergide, VR gözlükleriyle uzayda dolaşma deneyimi, interaktif ebru sanatı ve Augmented Reality duvarı gibi dijital deneyim alanları bulunuyor. Çocuklar için özellikle ilgi çekici olan bu sergi, etkileşimli ve deneyime açık yapısıyla dikkat çekiyor.

Etkileşimli sanat deneyimleri

Sergiyi gezme fırsatı bulan ziyaretçilerden Yiğit Yankı Karaca, İnteraktif Ebru Sanatı Ekranı’nda yaptığı çalışmayı eğlenceli ve şaşırtıcı bulduğunu ifade ediyor. Anne Yasemin Karaca ise, sabit resimler yerine hareketli sanat eserlerinin çocuklar ve yetişkinler için farklı bir deneyim sunduğunu vurguluyor.

Gerçekçi deneyim

Aylin Taslak’ın VR Labyrinth Project’ini deneyimleyen Evrim Şahin, yükseklikten korkmasına rağmen bu gerçekçi dijital deneyimi muhteşem bulduğunu belirtiyor. Uzay Kampı Türkiye VR Gözlüklü Simülasyon alanında yer alan 7 yaşındaki Duru Parapan ise, uzayda zıplama deneyimini gerçek Ay’da olma hissiyle karşılaştırarak büyük bir heyecan yaşadığını paylaşıyor.

Sanat ve teknolojinin sınırlarında

Sergide yer alan sanatçılar arasında Aslı Özer, Can Memişoğulları, Cansu Sönmez gibi isimler bulunuyor. Digital Echos Sergisi, Heideggerci anlamda teknolojinin bir açığa çıkarma aracı olarak işlev görmesini ve varoluşun hem ifşa eden hem de gizleyen doğasını keşfetmeye odaklanıyor. Sergi, dijital teknolojilerin sanatın varlık-yokluk diyalektiğini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.