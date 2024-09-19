Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakırköy'de düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri programında, Türkiye’nin sanayi alanındaki önemli gelişmelerini açıkladı. Kacır, sanayide çalışan sayısının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktığını belirterek, organize sanayi bölgelerinin sayısının 191’den 362’ye yükseldiğini vurguladı. Ayrıca, kurulan 45 endüstri bölgesiyle Türkiye'nin üretim üsleri haline geldiğini ifade etti.

Yatırım ve İhracat Odağı Büyüme Süreci

Bakan Kacır, Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdürdüğünü dile getirerek, "Azim, kararlılık, tükenmek bilmeyen gayret ve inancımızla gurur tablomuz olan başarılara imza atıyoruz" dedi. Yıllık ihracat rakamının 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Bu başarıların, ticaret köprüleri kurma, altyapıyı güçlendirme, yapısal reformlar ve nitelikli insan kaynağının iş gücüne dahil edilmesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Yüksek Teknoloji ve Katma Değerli Üretim Vurgusu

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının 1600’ü aştığını söyleyen Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü bir ülke olma yolunda ilerlediğini aktardı. Teknoparkların sayısının 22 yıl önce sadece 2 iken, şimdi 104’e yükseldiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Dünyada en etkin Ar-Ge teşvik sistemi ile sıfırdan Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde devler ligine yükseliyor" ifadelerini kullandı.