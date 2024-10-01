Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. Mücadele, 3 Ekim Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde Stuart Attwell, AVAR'da ise David Coote yer alacak.