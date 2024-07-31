Sandıklı Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sandıklı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Sokak Futbolu Turnuvası, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda coşkulu bir açılışla başladı. Açılış töreninde konuşma yapan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sokak futbolunun gençler üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Kasapoğlu, “Sokak futbolu, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Bu turnuva sayesinde gençlerimiz spor yaparken aynı zamanda arkadaşlıklarını pekiştiriyor ve yeni dostluklar kuruyor. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz,” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcı takımlara başarılar diledi.

Turnuvanın yanı sıra, Sandıklı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler de büyük ilgi gördü. Ebru sanatı etkinliğinde, gençler su üzerinde renklerle adeta bir dans gerçekleştirdi. Satranç etkinliğinde strateji ve zeka dolu mücadeleler yaşanırken, dart atma etkinliğinde katılımcılar nişan alma ve isabet ettirme keyfini yaşadılar. Bu etkinlikler, turnuvaya ayrı bir renk ve dinamizm kattı.

Sokak futbolu turnuvası, Sandıklı’da sporun ve toplumsal birliğin önemini vurgulayan bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Katılımcıların hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinlikler, gençler arasında dostluk ve takım ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, çeşitli yan etkinliklerle desteklenen turnuva, bölgedeki spor kültürünü ve sosyal etkileşimi artırmayı amaçlıyor.