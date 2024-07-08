ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, 7 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Adıyaman kara yolu 10'uncu kilometresinde uygulama noktası kurdu.
T.A'nın kullandığı kargo şirketine ait kamyonu durduran jandarma ekipleri, 7 ton 400 kilogram bandrolsüz kıyılmış içilmeye hazır kaçak tütün ele geçirdi.
Sürücüye "yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak" suçundan işlem yapılırken tütüne el konuldu.
Kaynak: aa