Şanlıurfa'da tarlada çalışan Fatih Ş. (23) ile L.C. (15) nereden geldiği belli olmayan tüfek saçmasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada tüfek saçmasının isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Keş Mahallesi'nde Fatih Ş. (23) ile L.C. (15), tarlada çalıştıkları esnada nereden geldiği belirlenemeyen tüfek saçmasıyla yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Silahın avcılar tarafından ateşlendiği değerlendiriliyor.