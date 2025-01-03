Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında, alt sıralarda yer alan Şanlıurfaspor ile orta sıralarda bulunan Çorum FK karşı karşıya gelecek.
Takımların lig performansı
Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak form düşüklüğü yaşayan Şanlıurfaspor, ligde 17. sırada ve 21 puana sahip. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Şanlıurfaspor, Çorum FK karşısında galibiyet arayacak.
Çorum FK ise ligde 8. sırada ve 25 puana sahip. Son 5 maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak istikrarsız bir performans sergileyen Çorum FK, Şanlıurfaspor deplasmanında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 04 Ocak 2025
- Saat: 13:30
- Yayın: BeIN SPORTS 2, TRT Spor, tabii
- Stadyum: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu
- Hakem: Ümit Öztürk
Kaynak: HABER MERKEZİ