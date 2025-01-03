Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında, alt sıralarda yer alan Şanlıurfaspor ile orta sıralarda bulunan Çorum FK karşı karşıya gelecek.

Takımların lig performansı

Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak form düşüklüğü yaşayan Şanlıurfaspor, ligde 17. sırada ve 21 puana sahip. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Şanlıurfaspor, Çorum FK karşısında galibiyet arayacak.

Çorum FK ise ligde 8. sırada ve 25 puana sahip. Son 5 maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak istikrarsız bir performans sergileyen Çorum FK, Şanlıurfaspor deplasmanında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Ocak 2025

04 Ocak 2025 Saat: 13:30

13:30 Yayın: BeIN SPORTS 2, TRT Spor, tabii

BeIN SPORTS 2, TRT Spor, tabii Stadyum: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu Hakem: Ümit Öztürk