Ümraniyespor ile Amedspor 27 Nisan'da karşılaşıyor. Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilecek? Detaylar haberimizde.

Ümraniyespor Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniyespor ile Amedspor, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Ümraniyespor – Amedspor maçı, 27 Nisan 2025 Pazar günü Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 16:00.

Ümraniyespor Amedspor maçı yayın bilgileri

Ümraniyespor ile Amedspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig mücadelesi, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor üzerinden canlı izlenebilecek.

Bein Sports beIN Connect, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yapmaktadır.

Ümraniyespor Amedspor maçı ne zaman?

Ümraniyespor ile Amedspor arasındaki mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

Ümraniyespor Amedspor maçı saat kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak belirlenmiştir.

Ümraniyespor Amedspor maçı nerede oynanacak?

Ümraniyespor ve Amedspor, İstanbul'da bulunan Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.