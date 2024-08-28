Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin mevcut güvenlik durumu değerlendirildi ve olası tehditlere karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

İlçenin Güvenliği İçin Yoğun Çalışma

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tarık Ünal, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Bilal Turğut ve Orman İşletme Şefleri Muhammet Ali Keten ile Can Akay katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, ilçede huzur ve güvenliği tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir almak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak oldu.

Asayişin Sağlanması İçin Stratejik Planlama

Toplantıda, ilçenin mevcut asayiş durumu detaylı bir şekilde ele alınarak, güvenlik önlemlerinin artırılması için yapılması gerekenler konuşuldu.