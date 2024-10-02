Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan mevkiinde sağanak yağışın kayganlaştırdığı yolda meydana gelen kazada, otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan Nafiya Ayhan, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yağış, yolu kayganlaştırdı

Kaza, sağanak yağış nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunda yolun kayganlaşması sonucu meydana geldi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine araç, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan Nafiya Ayhan için hemen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan kadını güvenli bir şekilde kurtararak ambulansa aldı. Yaralı kadın, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, Nafiya Ayhan'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.