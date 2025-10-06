Trendyol Süper Lig’in 8 haftalık bölümünde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, kalesinde yalnızca 2 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 16 puana ulaştı ve ligde ikinci sıraya yerleşti.



Savunmada üçlü hat etkili

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe’de üçlü savunma hattı adeta duvar oldu. Bu bölgede beş farklı oyuncu görev alırken Malcom Bokele, Heliton ve Allan Godoi savunmanın temel isimleri oldu. Furkan Bayır ve Taha Altıkardeş de zaman zaman rotasyona dahil edildi. Stoperler uzun boyları ve disiplinli oyun anlayışlarıyla hava toplarında üstünlük kuruyor ve merkezden gelişen atakları etkisiz hale getirerek savunmada güven veriyor.

Mateusz Lis performansıyla öne çıktı

Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan Mateusz Lis, bu sezonki performansıyla adeta kendini kanıtladı. Polonyalı kaleci, oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplamda 720 dakika görev yaptı. 6 maçta kalesini gole kapatan Lis, kritik kurtarışlarıyla birçok maçta öne çıktı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Kanat bekleri hem savunmaya hem hücuma katkı veriyor

Göztepe’nin üçlü savunma sisteminde görev yapan kanat bekleri Cherni ve Arda Okan Kurtulan, hem savunmada hem hücumda etkili performans sergiliyor.

Sol kanat Cherni, 695 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

Sağ kanat Arda Okan Kurtulan, 681 dakikada 1 asist üretti.

Her iki oyuncu da 8 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarak takımın istikrarlı yüzü oldu.