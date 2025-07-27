Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu önemli karşılaşma öncesinde yeni sezonun 3. formasını taraftarla buluşturacağını duyurdu.



Galatasaray 3. formasını taraftarla buluşturuyor

Galatasaray Kulübü, 2 Ağustos'taki Lazio maçı öncesinde 3. forma lansmanının gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, “Maç öncesi 3. forma lansmanı ve birçok sürpriz sizi bekliyor!” ifadeleri kullanıldı.

Yeni formanın tanıtılacağı etkinlik, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle sosyal medyada formaya dair tahminler ve beklentiler yoğun şekilde paylaşılıyor.

Lazio maçı öncesi özel etkinlikler

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın bilet satışları da kulüp tarafından başlatıldı. Lansmanın yanı sıra maç öncesi farklı sürprizlerin de yer alacağı bildirildi.

Victor Osimhen için imza töreni planı

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile görüşmelerde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi hafta içinde tamamlamayı ve imza törenini Lazio maçı öncesine planlamayı hedefliyor.

Osimhen’in transferi gerçekleşirse, lansman ve imza töreniyle birlikte taraftarlar unutulmaz bir akşam yaşayabilir.