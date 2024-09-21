Fenerbahçe, 6. haftada evinde Galatasaray ile karşılaşacağı dev derbi için taraftarlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Erken saatlerde, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak ve sloganlar atarak takımlarına destek verdi. Derbinin önemini vurgulayan tezahüratlar, atmosferi daha da heyecanlandırdı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, tesislerden ayrıldığında, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak takım ruhunu artırdı. Taraftarların coşkulu destekleri, futbolculara moral kaynağı oldu.

Kafile, polis eskortu eşliğinde güvenli bir şekilde stadyuma doğru hareket etti. Fenerbahçeli taraftarlar, derbi öncesi takımlarının yanında olduklarını bir kez daha gösterirken, bu kritik maç için büyük bir heyecan yaşandı.