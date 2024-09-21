Adana, Şanlıurfa, Bitlis ve Mersin'de etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık iki saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Şiddetini azalan yağış devam ediyor.

Mersin

Mersin'de de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yıldırımın isabet ettiği bir palmiye ağacı alev alev yandı. Yağmur sırasında bir kişinin otomobilini yıkaması dikkat çekerken, motosikletli bir şahıs da su birikintisinin oluştuğu yer de bekleyenleri karşıdan karşıya geçirdi.

Yüksek rakımlı bazı bölgelerde de dolu bahçelere zarar verdi.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak ise hayatı olumsuz etkilerken birçok noktada sel ve taşkınlara yol açtı. Yağışlar nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçede yollarda biriken balçıkları temizlemek için Ahlat Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde ve mahalle aralarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hakim olan yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte araç farlarını açarak ilerledi. Yağışın etkisi sürüyor.

Şırnak'ta yıldırım nedeniyle iki kişi öldü

Şırnak ise merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi köyü kırsal kesiminde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Olayda iki kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.